Vimercate metterà i dossi in via Matteotti per rallentare le auto e tutelare i bimbi delle scuole

Palazzo Trotti mette i dossi a Oreno per rallentare le auto vicino alle scuole ai 30 chilometri orari.

«La sicurezza stradale e la moderazione del traffico rappresentano due temi importanti per l’Amministrazione Comunale che prosegue in questa direzione in concerto con i dati statistici forniti dalla Polizia Locale. Azioni che si sono già concretizzate con la realizzazione di zone a 30, attraversamenti pedonali rialzati dotati di portali luminosi, spartitraffico con isole di sosta per consentire attraversamenti di singole corsie e percorsi ciclopedonali» hanno fatto sapere dal Municipio. Interventi che hanno riguardato il centro cittadino e le frazioni mentre ora l’Amministrazione vuole intervenire anche lungo alcune arterie di maggior scorrimento.

Vimercate metterà i dossi, dopo le aree 30 km/h in centro e in due frazioni

Il primo degli interventi che nella Giunta di mercoledì 29 novembre è stato approvato sarà realizzato in via Matteotti a Oreno. Un’arteria dove è presente la Scuola Primaria Ada Negri, la Scuola dell’Infanzia e dei giardini pubblici di Oreno e al contempo strada fondamentale per il collegamento tra la stazione degli autobus di piazza Marconi e la stazione dei treni ad Arcore. Precedentemente nella stessa via era già stato fatto un intervento istituendo il tratto di strada interessato come zona 30 tramite dei pittogrammi a terra con l’immagine del limite dei 30 km/h. A causa del carico di traffico e della conformazione strutturale questo limite non viene sempre rispettato. Per questo motivo si interverrà sull’infrastruttura stradale realizzando due incroci rialzati tra la via Matteotti e l’intersezione con via Tagliamento e via Asiago. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 147.500 euro, i lavori sono previsti nella prossima primavera.