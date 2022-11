Vimercate: lo studio medico senza ascensore per i pazienti e scatta la polemica

Non c’è ancora l’ascensore nel nuovo studio medico via Trieste a Oreno di Vimercate i pazienti anziani o con disabilità fanno fatica a raggiungere il primo piano dove si sono trasferiti ben cinque dottori di famiglia per ben 9000 pazienti, che prima esercitavano in piazza Marconi. Un disagio che è stato subito manifestato a più riprese da chi frequenta il luogo, dove all’interno dello stesso stabile ha trovato spazio anche la farmacia Dr Max.

Vimercate: lo studio medico senza ascensore e il parcheggio piccolo

“La questione è più che nota – ha sottolineato la presidente della consulta della frazione di Oreno Daniela Bellodi– e sono evidenti le difficoltà, anche se abbiamo ricevuto delle rassicurazioni in merito. Inoltre il parcheggio non è abbastanza grande”. Sulla vicenda si è interessato anche il consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Pispisa, che ha presentato un’interrogazione per la prossima seduta consiliare lunedì 7 novembre.

Vimercate: lo studio medico senza ascensore e il montascale

Intanto dallo studio medico Ferruccio Foà ha fatto sapere che “temporaneamente abbiamo dotato la struttura di un montascale con una carrozzina che attaccata alla scala raggiunge il primo piano, poi proprio in queste ore in accordo con Dr Max proprietario dell’immobile stiamo aspettando il progettista per realizzare l’ascensore. Siamo ben consci della situazione e stiamo cercando rapidamente di trovare delle soluzioni”.