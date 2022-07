Vimercate: la farmacia di Oreno si sposta e accoglie i medici

La farmacia Pansini di Oreno cambierà sede ad agosto e anche nome. La notizia circolava già da diverso tempo nella frazione di Vimercate. Ora c’è anche una comunicazione ufficiale all’albo pretorio del Comune, dove è stato reso noto che la storica rivendita di medicinali si sposterà da via Borromeo a via Trieste laddove un tempo c’era il negozio Strada Lampadari.

Vimercate: la farmacia di Oreno si sposta in periferia

Un trasloco nella periferia del borgo che ha già creato qualche mugugno tra i residenti soprattutto più anziani di Oreno, ma l’attuale direttore della farmacia Luigi Bonaventura ha tranquillizzato tutti spiegando che “l’attività si sposterà di 620 metri per l’esattezza e bisognerà percorrere poco più di un chilometro rispetto al solito, capiamo il disagio che possono avere le persone più avanti con l’età, ma si cercherà di porvi rimedio”. Inoltre ci sono anche un paio di novità annesse a questa modifica.

Vimercate: la farmacia di Oreno si sposta e arrivano i medici

La futura sede in via Trieste 63

L’immobile di via Trieste, in fase di ristrutturazione, non solo è più ampio e di proprietà della catena Dr Max che ha acquisito la farmacia Pansini (che ora si trova in affitto in via Borromeo), ma in più verranno implementati i servizi con la telemedicina, un podologo e un’osteopata e soprattutto al piano superiore arriveranno ben cinque medici di base, che ad oggi hanno i propri ambulatori in uno studio di piazza Marconi di fianco all’Ats. I dottori in questione sono Ferruccio Foà, Marco Mattavelli, Fabio Ravasi, Emanuela Vanni ed Elisabetta Riva

Vimercate: la farmacia di Oreno si sposta e le rassicurazioni di Foà

Questo è un aspetto non secondario considerando le conseguenze e le ricadute sui pazienti, perché è facile presupporre che se da una parte orenesi dovranno camminare per 600 metri in più rispetto al solito, dall’altra ci sono migliaia di assistiti dei dottori di famiglia che dovranno entrare nell’ottica che i propri camici bianchi non riceveranno più in centro a Vimercate, ma nella periferia di Oreno . “Si tratta di un cambio che ci permetterà di avere spazi più grandi per i nostri pazienti – ha detto Foà – in una zona strategica e accessibile”. Se il trasferimento della farmacia da un’ubicazione all’altra appare imminente già dal prossimo mese, l’arrivo dei medici condotti avverrà per ottobre. Insomma un’operazione che nel suo complesso porta sia dei vantaggi che degli svantaggi alla popolazione vimercatese in senso ampio.