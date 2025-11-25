Una panchina rossa anche alle Torri Bianche di Vimercate. Il centro commerciale entra nella mappa dei simboli della lotta contro la violenza sulle donne grazie all’inaugurazione del 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale dedicata e alla presenza delle istituzioni e delle associazioni del territorio.

Vimercate Inaugurazione Panchina Rossa Torri Bianche istituzioni

Vimercate: le Torri Bianche sulla mappa delle panchine rosse contro la violenza, l’inaugurazione

Presenti il vicesindaco del Comune di Vimercate Mariasole Mascia, il maresciallo dei carabinieri Davide De Tommaso, i delegati di Rete Artemide, Telefono Donna, Urban Defence, e l’Ufficio Offerta Sociale del Comune di Vimercate.

«Avere nel nostro Centro Commerciale una panchina rossa, simbolo forte e universalmente riconosciuto per dire no alla violenza sulle donne, rappresenta per noi un segno di educazione, civiltà e inclusività – afferma la direzione del Centro Commerciale Torri Bianche – L’evento che coincide con la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne non è solo un positivo momento di collaborazione tra associazioni e istituzioni, ma anche una testimonianza di supporto e appoggio alle persone vittime di violenza, di ogni genere, per dare uno stimolo alla collettività di quanto questo tema debba essere oggi all’attenzione di tutti».

Vimercate: le Torri Bianche sulla mappa delle panchine rosse, “Violento è chi il violento fa”

L’iniziativa è stata accompagnata da una campagna che richiama il film Forrest Gump: con un uomo di spalle seduto su una panchina rossa, il claim “Violento è chi il violento fa” (nel film era “stupido è…”) e la data della Giornata internazionale.