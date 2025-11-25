Giornata contro la violenza sulle donne: il quadro di una poliziotta in dono alla Questura di Monza

Un dipinto dedicato alle vittime per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: l’ha realizzato una poliziotta che l’ha donato attraverso il Sindacato di Polizia Siap alla Questura di Monza. L’opera pittorica, di grande intensità emotiva, realizzata dall’agente Alessia Cioffi, in servizio nella Questura di Reggio Emilia, una delle tante iniziative di sensibilizzazione portate avanti negli anni, è stata consegnata martedì 25 novembre al questore Filippo Ferri dai rappresentanti del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), il Segretario Nazionale, Enzo Delle Cave, e il Segretario Provinciale di Monza e della Brianza, Giuseppe Runza.

Il quadro dedicato alle vittime di violenza esposto in Questura

Il quadro raffigura una figura femminile stilizzata, immersa in tonalità scure, che danno senso di oppressione, ritratta nell’atto di coprirsi il volto con le mani, un gesto che esprime insieme paura, dolore e silenzio imposto. Accanto alla figura spicca la frase “Avrei voluto solo vivere senza paura”, scritta in rosso, colore – spiega l’artista – che richiama il sacrificio delle vittime e allo stesso tempo la forza della denuncia. Il contrasto tra il nero dominante e il bianco del volto, inoltre, sottolinea la fragilità e la richiesta di aiuto, mentre gli elementi tridimensionali simboleggiano la violenza che soffoca e limita la libertà.

Un’opera che esprime in modo potente la fragilità e la richiesta d’aiuto che troppo spesso rimangono inascoltate. Sarà esposta in modo permanente nei locali al piano terra della Questura di via Montevecchia, area attraversata quotidianamente da centinaia di persone, per trasmettere ogni giorno il messaggio che la violenza di genere è una battaglia quotidiana, che richiede impegno costante, ascolto e consapevolezza.