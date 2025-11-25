Monza: “Com’eri vestita?” contro la violenza sulle donne, 17 storie alla Camera del lavoro

“Com’eri vestita?”. È la domanda che dà il titolo alla mostra inaugurata alla Camera del lavoro di Monza contro la vittimizzazione secondaria delle vittime di stupro. È visitabile per un mese, fino al 24 dicembre, e in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre per l’eliminazione delle violenze contro le donne racconta una storia con ogni abito.

Sono 17 quelli esposti e sono altrettante storie “di donne sopravvissute alla violenza sessuale raccontate attraverso gli abiti che indossavano” al momento della violenza subita. “Una mostra per ricordare che la violenza non ha giustificazioni“, sottolineano gli organizzatori.

Il progetto è nato 2014 all’Università del Kansas, a Monza approda un adattamento italiano proposto dall’associazione milanese Libere Sinergie con alcune testimonianze raccolte e selezionate. Organizzata dalla Cgil, la mostra è in via Premuda: è visitabile da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. L’ingresso è libero.