Giornata contro la violenza sulle donne: camper della Questura ad Arcore, Monza, Cesano e Limbiate

Aumentano gli ammonimenti del Questore di Monza e Brianza per atti persecutori e violenza domestica: dai 28 complessivi del 2024 sono infatti passati a 41 quest’anno (da gennaio a ottobre) così come quelli per violenza domestica, passati da 82 a 90. Si tratta di strumenti di prevenzione che si dimostrano particolarmente efficaci.

Giornata contro la violenza sulle donne: in aumento gli ammonimenti del Questore per atti persecutori e violenza domestica

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne la Questura brianzola sarà presente con il camper della Polizia di Stato nelle piazze principali del territorio della provincia per distribuire la brochure “Questo non è Amore 2025” e dare informazioni utili per riconoscere i segnali della violenza, chiedere aiuto e conoscere le tutele disponibili.

Il camper è presente ad Arcore lunedì 24 novembre fino alle 13, martedì 25 si sposterà a Monza (dalle 9 alle 13) il giorno successivo a Cesano Maderno e poi giovedì 27 novembre a Limbiate, sempre con il medesimo orario.