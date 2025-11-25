Lesmo: “Legami”, un’opera contro la violenza sulle donne

Un’installazione che raffigura il corpo delle donne vittime di violenza. Lesmo inaugura il 25 novembre l’installazione dell’artista Carlo Guzzi realizzata appositamente per la città. L’opera si chiama “Legami” ed è composta di 21 figure di altezza che varia dai 2 metri ai 2 metri e mezzo realizzata in ferro cotto bianco e caratterizzata da fili di colore rosso che rappresentano la ragnatela in cui sono avvolte le donne “prigioniere” di relazioni malsane e violente.

Lesmo: contro la violenza sulle donne anche una tavola rotonda

L’inaugurazione è in programma martedì alle 20.30, in aula consiliare seguita da una tavola rotonda intitolata “Le parole, la legge, la cura” che vedrà un parterre di ospiti di primo livello tra cui il prefetto di Monza, Enrico Roccatagliata, il procuratore aggiunto Manuela Mazzenz e Rossella Bonalumi, referente sovraterritoriale di Rete Artemide.