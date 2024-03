Vimercate: la giunta spiega il bilancio ai cittadini

Una consuetudine interrotta solo dai divieti imposti dall’emergenza pandemia. Dall’11 al 21 marzo il sindaco Francesco Cereda e gli assessori saranno nei quartieri di Vimercate a illustrare gli stanziamenti e le scelte del bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale a fine febbraio.

Vimercate: la giunta all’auditorium della biblioteca

Il primo incontro, dedicato ai quartieri Capoluogo e San Maurizio, è in programma lunedì 11 marzo all’auditorium della Biblioteca Civica. Si prosegue mercoledì 13 marzo a Oreno (nell’ex biblioteca di via Piave), lunedì 20 marzo al centro civico di Ruginello (in via Diaz, 23) e si chiude a Velasca mercoledì 21 marzo a Velasca, in Villa Volontieri. Tutti gli incontri cominciano alle ore 18.30.