Vimercate: investito da un furgone, finisce in ospedale

Investito da un furgone in manovra finisce in codice giallo all’ospedale. È successo mercoledì mattina 13 marzo verso le 10.20 in via Diaz a Ruginello di Vimercate. A fare le spese dell’impatto è stato un pedone 77enne che è stato urtato dal mezzo in movimento, riportando delle ferite al bacino e a una gamba.

Vimercate: investito da un furgone e i soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza del 118 e hanno immobilizzato l’uomo trasportandolo al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove è ancora ricoverato in osservazione. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito.