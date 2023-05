Vimercate inaugura l’ex casa del custode delle elementari

Inaugurata ufficialmente la ex casa del custode della scuola elementare Ada Negri di Oreno a Vimercate dopo la ristrutturazione. Il taglio del nastro è avvenuto in questi giorni con l’amministrazione comunale, bambini, docenti e dirigente scolastica. Questo è il risultato finale del progetto vincitore dell’edizione 2021 del Bilancio partecipato Cittadinoi investendo circa 190mila euro. I nuovi i locali ora sono accessibili direttamente alla scuola, con nuove aule per laboratori didattici polifunzionali e biblioteca.

Vimercate inaugura l’ex casa del custode con il Bilancio Partecipato

“Abbiamo riconsegnato una struttura in disuso e la scuola si è dimostrata molto soddisfatta” ha raccontato l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio, che ha partecipato all’evento insieme al sindaco Francesco Cereda e all’assessore all’Istruzione Maria Teresa Foà. Intanto proprio in tema di Bilancio Partecipato in queste settimane verranno valutati i nove progetti dell’edizione 2023 da una commissione valutatrice per poi aprire alle votazioni nel prossimo mese di giugno.