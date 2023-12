Vimercate inaugura la sede rinnovata della Protezione Civile

La Protezione Civile di Vimercate torna nella sua sede di via Damiano Chiesa rinnovata e per l’occasione lo scorso sabato 2 dicembre c’è stato l’atteso taglio del nastro con il sindaco Francesco Cereda e il comandante della Polizia Locale Vittorio De Biasi che ha seguito in prima linea i lavori di ammodernamento della struttura che ora si estende su due piani. Un’operazione che è costata ben oltre i 200mila euro per ospitare 23 volontari a cui si aggiungeranno presto altre 4 new entry.

Vimercate inaugura la sede e le parole di De Biasi

«Questo momento di ufficialità fa da cornice alla riconsegna ai volontari della sede del Gruppo dopo l’intervento di riqualificazione ed ampliamento – ha detto De Biasi -. è per me poi l’occasione per ringraziare le amministrazioni che si sono succedute dalla costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ad oggi per l’attenzione prestata, senza pause, alle alla tematiche della Protezione Civile, per gli investimenti fatti per dotare di tutti gli strumenti di lavoro il braccio operativo dei Servizi di Protezione Civile di Vimercate appunto il gruppo dei volontari».

Vimercate inaugura la sede e il parco auto

Le tute gialle secondo lo stesso comandante dei ghisa hanno tra le loro doti «senso di responsabilità, senso di appartenenza, professionalità e disponibilità». Inoltre il gruppo in quanto ad attrezzature e a parco veicolare è uno dei più strutturati dell’intera Provincia, solo per il parco veicolare negli ultimi anni si sono fatti investimenti per oltre 135.000 euro (due mezzi furgonati allestiti e un picK Up allestito). Alla cerimonia hanno preso parte anche gli ex sindaci Francesco Sartini ed Enrico Brambilla