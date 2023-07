Vimercate: il pronto soccorso è preso d’assalto e mancano i letti per i ricoveri

Il pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate è affollato e i pazienti vengono curati direttamente nei triage, per carenza di posti letto.

Vimercate: il pronto soccorso e lo sfogo di un paziente

Sui social non mancano le lamentele e le testimonianze. Un paziente in un post spiega che “sono ricoverato al pronto soccorso di Vimercate per una pancreatite acuta. Da due giorni sto su un lettino senza le cure adeguate. Non so cosa fare. Non mi ricoverano perchè dicono che non ci sono letti. Nel momento in cui vi scrivo è già incominciato il terzo giorno. Non ce la faccio più e sono spaventato. Il personale, medici e infermieri non hanno un minimo di empatia. Li ho sollecitati a maggiore attenzione, ma sono un muro di gomma”. Lo stesso uomo sottolinea come abbia chiesto “coperte per il freddo di notte non consegnate. Controlli pressori sanguigni mai effettuati. Dal momento che mi hanno sospeso le tre molecole per l’ipertensione. Antibiotico somministrato dopo essersi fatti sentire. Tutte nelle stanzette adiacenti mai a presidiare. Insomma potrei andare avanti per molto ancora. Non so più cosa fare. Questa è la prova che se non conosci qualcuno…La stanno smantellando la sanità pubblica, certo che però alla luce di chi ci lavora andrebbe fatta tabula rasa e salvare il salvabile. Sono stanco e dolente scusatemi. Non so più come uscirne”.

Vimercate: il pronto soccorso e la risposta dell’ospedale

Sulla questione è stato interpellato l’ospedale che ha tenuto a precisare innanzitutto che “è vero abbiamo carenza di letti anche perché il personale ha cominciato le ferie, però possiamo comunque rassicurare che il paziente anche se al momento non ha un posto letto in un reparto viene costantemente monitorato e curato dal personale sanitario “.

Inoltre sempre dal nosocomio hanno fatto sapere che “nella giornata di martedì 18 luglio abbiamo registrato 220 accessi in pronto soccorso, quando la media quotidiana è di 190 pazienti non sappiamo quali possano essere con precisione le cause però è evidente che i numeri che stiamo affrontando in questa fase estiva sono importanti”.

D’altronde la settimana in corso è anche una delle più calde che si sta registrando in questo mese di luglio e anche i colpi di calore soprattutto per le persone più fragili possono avere il loro peso specifico per il lavoro delle strutture sanitarie del territorio con l’Asst Brianza da sempre in prima linea per la cura dei malati .