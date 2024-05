Scritte rosse sulle vetrine della sede elettorale di Forza Italia di Giussano, un attacco al partito e anche alla figura di Silvio Berlusconi, scomparso nel 2023. Nella notte ignoti hanno vandalizzato il comitato elettorale di piazza Lombardi e la reazione degli esponenti locali non si è fatta attendere.

Giussano: attacco al comitato elettorale di Forza Italia, le parole del vicesindaco Corigliano

“Ennesima vigliaccata che non ci fermerà – ha fatto sapere Adriano Corigliano, vice sindaco di Giussano – Questa non è politica, questa è maleducazione ed ignoranza. Rabbia, sgomento e amarezza. Ma, concedetecelo, anche delusione per una deriva sempre più preoccupante. Quanto accaduto questa notte contro il nostro Comitato Elettorale di Piazza Lombardi a Giussano non è solamente un atto di vandalismo, ma un attacco mirato alla libertà di espressione”.

E poi: “Un altro gesto vile, con parole atroci, che non ha colore politico, ma che inevitabilmente offende il lavoro di volontari e persone per bene che hanno la sola “colpa” di credere in ciò che fanno. Un attacco vigliacco che mette in cattiva luce la serietà e la nobiltà d’animo di una Comunità. La stessa a cui ci appelliamo: chiunque avesse visto qualcosa, è pregato di segnalarcelo. Aiutateci a trovare il colpevole. Errare è umano, perseverare è diabolico. E Giussano non merita tutto questo”.

Giussano: attacco al comitato elettorale di Forza Italia, le foto sui social