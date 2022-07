Vimercate: il comitato di Oreno non condivide il trasloco della farmacia

Il comitato di Oreno a Vimercate non condivide la scelta della farmacia di cambiare sede.

Vimercate: il comitato di Oreno e i disagi

“La scelta di spostare la farmacia fuori dal centro di Oreno creerà non pochi disagi a diversi cittadini. L’idea, a quanto ci è stato riferito, sarà di spostarla sempre dentro la frazione ma verso Vimercate, all’altezza di Via Trieste e prevedrebbe la realizzazione di un polo sanitario con annesso studio medico” ha fatto sapere la coordinatrice della consulta Daniela Bellodi. Il timore per i rappresentanti dei sodalizi è di assistere a una desertificazione del borgo vimercatese e la perdita di servizi.

Vimercate: il comitato di Oreno e la perdita di servizi in centro

“La nostra principale preoccupazione riguarda lo svuotamento del centro di Oreno: un altro importante tassello se ne allontana, in continuità con la triste tendenza delle chiusure dei negozi e della diminuzione della vivacità della frazione – prosegue Bellodi -. Una questione che stiamo da tempo portando all’attenzione dell’Amministrazione e delle Associazioni locali”. Il rovescio della medaglia è che si avvicineranno ben cinque medici di base a Oreno , una condizione per certi versi favorevole, ma non sufficiente a quanto pare per i residenti, soprattutto per quelli più anziani, che dovranno essere trasportati fino a via Trieste al civico 63 dove traslocherà la farmacia Pansini acquisita dalla catena Dr Max.