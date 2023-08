Vimercate, Giovanni Sala avverte: “Il centro storico perde negozi e attrattività”

Il centrodestra torna a parlare del centro città e della necessità di metterci mano e renderlo più attrattivo. In questi giorni uno dei negozi posto nel cuore di Vimercate si sta spostando in una zona più periferica e più facilmente raggiungibile dai clienti. “Nelle città e nei paesi di dimensioni più modeste come può essere considerata Vimercate, la finalità della Ztl è soprattutto quella di salvaguardare il centro cittadino dal troppo traffico per favorire una libera circolazione dei pedoni e rivitalizzare così le attività che esistono centro della città – ha chiosato il leader del centrodestra Giovanni Sala-. Perché ciò possa avvenire le città devono avere l’accortezza di strutturarsi in modo tale da offrire ai cittadini la possibilità di avvicinarsi alla zona “pedonale” con i propri mezzi o con mezzi pubblici; senza queste accortezze i fruitori delle ZTL non sono incoraggiati a raggiungere il centro città”.

Vimercate, Giovanni Sala e la Ztl in centro

Inoltre il consigliere ha ribadito anche che “non è un bel segnale che le attività commerciali del centro storico di Vimercate soffrano a tal punto da preferire spostarsi per uscire dalla “zona interdetta”. Cosi come è concepita ed organizzata, la Ztl a Vimercate, è dannosa per i commercianti che scappano spostandosi anche solo di 500 metri per sopravvivere. Con questa ZTL si ammazza in un solo colpo il commercio del centro ed il mercato immobiliare delle zone interessate. Esattamente l’opposto del risultato che una Ztl dovrebbe ottenere. Quando l’Amministrazione Comunale prenderà a cuore la situazione? I negozianti del centro storico non aspettano altro di lavorare con serenità e profitto ed i proprietari degli immobili commerciali della zona che ora preferiscono tenere sfitti e vuoti i propri locali sarebbero ben felici di poter mettere a reddito un loro bene”.

Vimercate, Giovanni Sala e il centro deserto

C’è però anche un tema di attrattività che secondo l’ex assessore di Vimercate sta perdendo in centro. “Con queste zone a traffico limitato spesso la sera è un deserto e si vedono scorrazzare solo motorini con i ragazzi che si fanno gli affari loro – ha proseguito Sala – Si fanno solo molto spesso degli eventi a spot che una volta finita la festa si perde la vitalità nel centro. Inoltre la città da dieci anni a sta parte è meno pulita ci sono spesso erbacce che spuntano dai marciapiedi. In più c’è anche il problema del parcheggio a pagamento. Bisogna metterci la testa e trovare soluzioni sul centro città se no sarà sempre più complicata la situazione”. D’altronde proprio il centrodestra aveva chiesto qualche mese fa l’annullamento in settimana della zona a traffico limitato, una proposta non accolta dalla giunta Cereda.