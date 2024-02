Vimercate: è fuori pericolo la donna investita a Oreno

È ancora ricoverata in ospedale a Lecco, ma fuori pericolo la ragazza 28enne marocchina travolta lunedì sera 29 gennaio da un veicolo in via Matteotti a Oreno di Vimercate mentre attraversava la strada.

L’investimento aveva avuto luogo verso le 19 all’altezza del civico 27.

Vimercate: è fuori pericolo e il grave incidente in via Matteotti

Era stato proprio il conducente dell’auto a chiamare i soccorsi che si erano portati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso. La ferita che aveva riportato traumi al cranio, al volto e all’addome, è stata trasferita con la massima urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilevamenti di rito. Fortunatamente col trascorrere delle ore e dei giorni le condizioni della giovane donna classe ’96 sono gradualmente migliorate e ora sebbene si trovi ancora nel nosocomio lecchese è fuori pericolo e in ripresa.