Vimercate: controsoffitto pericolante in piazza Marconi, il Comune isola parte della galleria

Pannelli pericolanti del soffitto elle gallerie di piazza Marconi a Vimercate e l’ufficio tecnico isola la zona onde evitare danni ai pedoni che transitano da quelle parti. Nella giornata di lunedì 18 marzo gli operai hanno transennato la zona dove le lastre del controsoffitto appaiono precarie e a rischio caduta.

Vimercate: controsoffitto pericolante e l’intervento

L’intervento però di sistemazione dovrà essere eseguito dai condomini del palazzo perché si tratta di una proprietà privata a uso pubblico e verrà inviata una lettera da parte di Palazzo Trotti proprio all’amministratore condominiale. A proposito di missive a segnalare il problema era stata l’associazione 2Nove9 per le Vittime Incidenti Stradali di Camparada che ha scritto alla Polizia Locale, al sindaco Francesco Cereda e ai Vigili del Fuoco.

Vimercate: controsoffitto pericolante e la segnalazione di 2Nove9

Il sodalizio guidato da Roberto Cancedda ha evidenziato che: “ i pannelli in questione sono costituiti da materiale pressato predisposto in lastre rettangolari aventi diversi cm di spessore che, cadendo da un’altezza di circa 10 mt (come da foto dei luoghi) costituirebbero un serio pericolo e potrebbero determinare il ferimento o addirittura il decesso di eventuali utenti della strada in transito sia nella piazza che al primo piano dell’area commerciale. Chiediamo quindi il vostro celere intervento per il l’immediata interdizione al passaggio pubblico nell’area interessata, in attesa che questa venga interamente messa in sicurezza, unitamente al controllo della stabilità di tutti i pannelli, anche al piano terra, presenti nell’area commerciale e nelle sue pertinenze”. Il Comune si è subito dato da fare ora toccherà ai privati risolvere completamente la questione.

