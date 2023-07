Vimercate blocca la vendita di bevande in vetro nei locali contro la malamovida

L’aveva preannunciato già qualche settimana fa il sindaco di Vimercate Francesco Cereda ed ora è ufficiale con tanto di ordinanza lo stop alla vendita di bevande in bottiglie di vetro da parte dei locali della movida dalle 22 alle 6 in piazza Marconi e in centro a Oreno.

Vimercate blocca la vendita e la movida risorsa da monitorare

“La movida è una risorsa per Vimercate, come valore sociale prima ancora che economico. Tuttavia, come ogni fenomeno, se non è controllato e regolamentato rischia di degenerare trasformandosi in elemento negativo – spiega il Sindaco -. Come amministrazione quindi continuiamo sulla strada già tracciata a partire dall’anno scorso, con un pacchetto di iniziative che confermano l’impegno per promuovere e ottenere una buona convivenza fra la vitalità del centro e delle frazioni con sicurezza, decoro e qualità di vita dei residenti”. Il contenuto di questa ordinanza va ad aggiungersi alle altre iniziative messe in campo che rientrano nella cornice del protocollo d’intesa firmato l’estate scorsa insieme alla Prefettura e alle associazioni di categoria degli esercenti e che ha portato, fra le altre cose, alla riproposizione anche per questa estate dei controlli congiunti notturni di Polizia Locale e Forze dell’Ordine.