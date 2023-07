Controlli delle forze dell’ordine contro la malamovida a Vimercate e Busnago: denunciati due uomini per droga e possesso di coltelli

Forze dell’ordine in campo contro la malamovida tra Vimercate e Busnago denunciano un 23enne in possesso di droga e un 51enne che deteneva due coltelli da cucina. Nel corso del weekend, i Carabinieri del Comando Compagnia di Vimercate hanno condotto una serie di controllli nelle zone di aggregazione giovanile. L’operazione è stata eseguita venerdì 30 giugno e sabato sera 1° luglio, fino a tarda notte, e ha coinvolto un totale di 24 uomini e donne in uniforme, tra cui il nucleo cinofili di Orio al Serio e il personale della polizia locale. Questa iniziativa fa parte del piano di coordinamento della Prefettura ed è stata disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza Brianza. L’attenzione dei militari si è concentrata presso i locali e le aree parco nella piazzetta Guglielmo Marconi e nel centro commerciale “Globo” di Busnago durante la serata di venerdì, e in Largo Europa e Piazza Marconi a Vimercate durante la serata di sabato. Lo scopo dei controlli era verificare il rispetto degli orari di esercizio, il volume della musica e la vendita di alcolici ai minori. Contestualmente, sono stati effettuati vari posti di controllo nelle vie circostanti le zone della movida.

Controlli delle forze dell’ordine e il fiuto di Grom

Durante la serata di sabato, una situazione ha attirato particolare attenzione. Il cane dell’unità cinofila “Grom” ha passeggiato tra i frequentatori dei locali, suscitando stupore e curiosità. Mentre fiutava attorno ai tavoli e alle aiuole, il cane si è avvicinato a un giovane ragazzo. Dopo aver fiutato nelle sue tasche, il cane ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, visibilmente agitato, non ha potuto fare altro che ammettere di possedere della droga. Durante la perquisizione personale, sono state trovate due dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 2 grammi e alcuni pezzi di hashish che pesavano circa 7 grammi. Inoltre, sono state rinvenute anche attrezzature per il confezionamento dello stupefacente e una somma di 90 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il ragazzo, un 23enne residente a Vimercate, è stato denunciato in stato di libertà alle autorità competenti. Nell’area parcheggio del centro commerciale veniva controllato un veicolo con a bordo una persona che, a seguito di una perquisizione, veniva trovato in possesso di due coltelli da cucina, uno della lunghezza di 32 centimetri di cui lama 20 centimetri ed uno della lunghezza di 33 centimetri di cui lama 20 centimetro . Il 51enne abitante Cornate d’Adda veniva denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Alla fine venivano controllati complessivamente circa 88 persone e 43 veicoli, nonché 4 esercizi commerciali in cui non sono emerse irregolarità.