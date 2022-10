Vimercate: Assolombarda e Comune siglano il protocollo sulla fiscalità locale per fare impresa

Siglato il protocollo di intesa tra Assolombarda e il Comune di Vimercate sulla fiscalità locale quale leva fondamentale per il rilancio economico del territorio e delle sue imprese aumentando l’attrattività del territorio per nuovi investitori. L’accordo avrà la durata di tre anni e avvia la collaborazione tra Assolombarda e l’amministrazione comunale di Vimercate su alcune delle tematiche più strategiche del “fare impresa” come la semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali, la digitalizzazione dei sistemi di pagamento e la promozione del territorio attraverso politiche di sostegno alle imprese. Il protocollo, infatti, prevede uno studio per la modulazione dei tributi locali a carattere patrimoniale (IMU e TASI) e degli oneri di urbanizzazione per le start up e per le aziende che investiranno con nuove attività economiche e con la riqualificazione di quelle già presenti sul territorio.

Vimercate: Assolombarda e il supporto del Comune alle imprese

“Nell’attuale contesto economico, le nostre imprese hanno la necessità di essere supportate anche nella relazione con le amministrazioni locali – ha affermato Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda -. Un’attività che l’associazione svolge sul territorio a vantaggio delle imprese attraverso il monitoraggio della fiscalità locale e il costante e fattivo dialogo con i Comuni. Alla base di questa interlocuzione ci sono i Protocolli sulla fiscalità locale che hanno tra gli obiettivi quello di snellire e semplificare le procedure amministrative anche tramite l’incentivazione all’utilizzo di strumenti digitali. Un’attività per rendere maggiormente attrattivo il territorio per le nuove imprese e generare così sviluppo e occupazione”.

Vimercate: Assolombarda e l’attrattività del territorio

Non è mancato poi l’intervento del primo cittadino Francesco Cereda. “Favorire e accompagnare lo sviluppo economico del nostro territorio aumentandone continuamente l’attrattività – ha detto il sindaco – è uno degli obiettivi che ci siamo dati per il governo della città. In questa ottica l’accordo con Assolombarda ci consente di attivare un prezioso strumento di analisi, di confronto e di lavoro insieme a un partner strategico. Le imprese devono sapere di poter fare affidamento su una pubblica amministrazione amica e aperta al dialogo, ma anche in grado di semplificare le procedure. Su questo ultimo aspetto Vimercate ha di recente ottenuto un finanziamento importante dal Pnrr, che ci consentirà di proseguire nel percorso già tracciato di quello che definiamo il “Municipio digitale”, che concerne da un lato le procedure per le istanze e dall’altro il sistema dei pagamenti digitalizzati”.