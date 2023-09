Vimercate approva il nuovo piano del trasporto pubblico

Trasporto pubblico locale: la giunta di Vimercate approva il nuovo piano. Nei giorni scorsi l’esecutivo ha infatti licenziato il nuovo piano per la rete di autobus che collegano le frazioni (Oreno, Ruginello e Velasca) al centro della Città e che collegano le scuole e i punti di interesse del territorio. Il servizio è gestito a livello comunale ed è affidato tramite concessione all’Autoservizi Zani. Sono attive la Circolare Sinistra e la Circolare Destra che collegano tra loro tutte le zone di Vimercate, le linee 1 – 2 – 3 che sono pensate per rispondere in modo mirato anche alle esigenze degli studenti collegando in maniera efficace le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le tre linee possono comunque essere utilizzate da tutti i cittadini.

Vimercate approva il nuovo piano anche per la scuola

Ad affiancare il trasporto pubblico locale è attivo anche il trasporto pubblico a chiamata, servizio molto apprezzato dai cittadini. I nuovi orari entreranno in vigore con l’avvio del nuovo anno scolastico, martedì 12 settembre, mentre l’orario del trasporto pubblico è entrato in vigore da venerdì 1 settembre. Alcune delle tariffe dei biglietti sono state ritoccate, secondo l’adeguamento ISTAT, rimane invariato, a 1,50 euro per corsa, invece il costo per il trasporto pubblico a chiamata