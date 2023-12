Vimercate: aggredito e derubato di auto e soldi alle Torri Bianche

Rapina “natalizia” a Vimercate ai danni di un giovane di nazionalità straniera, da parte di un gruppo di uomini, con la complicità di una ragazza. Tutto si è svolto in via Torri Bianche, lunedì 25 dicembre, verso le ore 17,30. La vittima, aggredita con il calcio di una pistola, ha riportato alcune lievi ferite al viso, tanto che è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Dalle prime indicazioni sembra che il giovane avesse un appuntamento con una ragazza, con la quale aveva avuto contatti telefonici, per discutere del noleggio di un’automobile, offerta che era stata pubblicata sui social. L’accordo sarebbe stato ben presto raggiunto e a quel punto, la giovane chiedeva alla vittima di essere accompagnata nel posteggio adiacente ad una palestra lì vicino, dove aveva parcheggiato l’auto che doveva consegnare.

Vimercate: aggredito da sei uomini in un parcheggio

Una volta arrivati sul posto ecco che sbucano sei uomini (a dire della vittima probabilmente di origine marocchina), che subito avrebbero lasciato capire le loro intenzioni. Uno di questi sarebbe stato armato di pistola e avvicinatosi colpiva al viso, con il calcio dell’arma, il poveretto che sarebbe stato costretto a tirare fuori tutto il contante che aveva, 1600 euro, e il cellulare. Quindi i banditi, ”paghi” del risultato della loro “operazione” salivano sull’auto che avrebbe dovuta essere noleggiata e si davano alla fuga. E con loro anche la ragazza.

Vimercate: aggredito e l’arrivo dei soccorsi

Allertati i carabinieri della stazione di Vimercate, i militari arrivati velocemente sul posto e fatta intervenire un’ambulanza per soccorrere la giovane vittima, dalle informazioni fornite dal ragazzo hanno cercato subito di diramare qualche dato sull’auto in fuga e, ovviamente, hanno subito localizzato le telecamere attive sull’area per cercare di avere informazioni più precise. Anche se, inutile nasconderlo, il racconto del ragazzo appare abbastanza generico e lacunoso. Ed è per questo che le indagini non tralasciano assolutamente nulla.