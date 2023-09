Vimercate: Agende Rosse dice no alla violenza con un corteo in città

“Non chiamateli lupi” non è solo uno slogan, ma il titolo della manifestazione organizzata da Agende Rosse Vimercate insieme a diversi sodalizi del territorio e il patrocinio del Comune per dire no ad ogni tipo di violenza e sopruso con un corteo per le strade della città.

Vimercate: Agende Rosse e il no alla violenza con altre associazioni e il Comune

“La violenza ormai sta diventando un evento quotidiano, dove ragazzine vengono violentate da gruppi di ragazzi minorenni o poco più che maggiorenni, dove si esce da casa con un’arma e la si usa per uccidere un coetaneo, per appropriarsi del motorino, e dopo aver sparato si va al bar con gli amici a giocare a carte, o si uccide un animale innocente con calci e pugni.

Tutto ciò soltanto negli ultimi giorni…. Notizie a cui ci si sta abituando – ha fatto sapere la coordinatrice di Agende Rosse Vimercate Paola Carrese -. Alla luce di questi e altri preoccupanti eventi che hanno raggiunto la cronaca nazionale , Unitamente a tante associazioni proponiamo un corteo per le vie di Vimercate per dire un no pacifico ma fermo e determinato a qualunque tipo di violenza.

E’ la prima volta che tante Associazioni fanno squadra per un obiettivo comune. Tutta la cittadinanza é invitata a partecipare. Diciamo no insieme”. La manifestazione si terrà sabato 30 settembre alle 15 con ritrovo per tutti in piazza Martiri Vimercatesi.