Villasanta: tubo rotto e perdita d’acqua in strada, spargisale in azione

Acqua sulla carreggiata, strade chiuse e spargisale in azione: succede a Villasanta, dove nella mattina di giovedì 8 gennaio è stato limitato l’accesso alle vie Della Vittoria e Baracca a causa di una perdita d’acqua registrata intorno alle 7.30 all’incrocio tra le strade verso San Giorgio.

Sul posto una squadra d’emergenza di BrianzAcque, pronto l’intervento della polizia locale che ha disposto anche lo spargimento di sale per contrastare la formazione di ghiaccio viste le basse temperature previste fino al weekend.