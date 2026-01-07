Meteo Monza e Brianza: il freddo continua, minime sotto lo zero fino a -6

Freddo in Brianza anche nei prossimi giorni con gelate diffuse e temperature abbondantemente sotto lo zero anche in pianura. Sono le previsioni, per l’Italia e la provincia di Monza, di Arpa Lombardia per la settimana che segue l’Epifania e la riapertura delle scuole.

Meteo Monza e Brianza: temperature sotto lo zero fino al fine settimana

Le temperature, che si mantengono su valori pienamente invernali, potranno risalire gradualmente di qualche grado nel corso del fine settimana.

“Proseguirà la fase di tempo asciutto, seppur qualche debole nevicata potrebbe interessare le Alpi tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio – dice Arpa – Qualche novità è attesa intorno alla metà del mese quando un cambio della circolazione atmosferica potrebbe riportare piogge e nevicate più consistenti e diffuse“.

Intanto per la provincia sono previste giornate prevalentemente serene con minime che possono scendere fino a -6 nella notte tra mercoledì e giovedì 8 gennaio, per poi mantenersi intorno a -2/-3. Qualcosa potrebbe cambiare dalla metà della prossima settimana con l’arrivo di una perturbazione che dovrebbe portare pioggia da mercoledì 14 gennaio.

Meteo Monza e Brianza: il freddo in regione e in montagna

Nelle ultime ore la Lombardia è stata interessata da un’ondata di freddo di notevole intensità, con temperature scese ben al di sotto delle medie del periodo. Dalla rete di monitoraggio di Arpa Lombardia spiccano i -22 °C registrati a Livigno (So) – (1850 metri s.l.m.), valori che non venivano raggiunti dal 2019, i -18 °C a Santa Caterina Valfurva (So) – (1730 metri s.l.m.) e i -10 °C a Bormio (So) – (1250 metri s.l.m.). Sulla pianura, nella mattinata del 7 gennaio le temperature sono scese a -5 °C, con punte fino a -8 °C a nord-ovest di Milano. Tra i capoluoghi di provincia si segnalano i -9 °C di Sondrio e i -5 °C di Varese.