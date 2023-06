Villasanta: salvati l’anatra con i suoi piccoli e il rondone caduto dal nido

È stata una giornata di lavoro un po’ particolare quella di giovedì 29 giugno per gli agenti della Polizia locale di Villasanta, chiamati ad intervenire per due volte e a distanza di poco tempo in soccorso di animali in difficoltà.

Villasanta: l’anatra si aggirava intorno alla rotonda di piazza Oggioni

Il primo salvataggio ha riguardato un’anatra che si aggirava intorno alla trafficatissima rotonda di piazza Oggioni insieme ai suoi piccoli, nel pieno dell’ora di punta mattutina, tra auto e traffico. Della strana presenza dei pennuti si è accorto qualche passante che ha prontamente fermato il traffico, cercando di indirizzare la famiglia di anatre verso le mura del parco, da cui probabilmente erano arrivate. Sono poi intervenuti gli agenti della municipale che hanno scortato mamma anatra e i suoi cuccioli attraverso l’ingresso del parco su via Don Galli.

Villasanta: polizia locale anche in via Marinetti

Si deve alla vista acuta di un altro passante anche il secondo salvataggio della giornata, che ha interessato questa volta un piccolo rondone. L’uccello migratore, che è specie protetta, è probabilmente caduto dal nido lungo via Marinetti. Qui lo ha notato un passante che ha subito allertato i vigili che lo hanno così soccorso e gli hanno dato da bere con un cucchiaino. D’accordo con la Protezione civile di Monza l’uccello è stato poi affidato alle cure dell’oasi Wwf di Vanzago.