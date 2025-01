Villasanta: la scuola Villa chiude per un giorno, ancora guai per un tubo rotto

Altri guai per la scuola primaria Villa a Villasanta, che resterà chiusa mercoledì 15 gennaio. Martedì 14 gennaio un tubo dell’impianto di riscaldamento sistemato all’esterno dell’edificio di via Negri ha ceduto. Fin da subito è parsa evidente la gravità del danno. L’intervento dei tecnici del Comune è stato tempestivo ma non hanno potuto risolvere immediatamente il problema.

Villasanta: ancora guai alla scuola Villa, tecnici già al lavoro ma servono due giorni

«La situazione richiede un intervento robusto – fanno sapere dagli uffici tecnici del Comune – con la sostituzione di una porzione di tubatura». Un intervento che richiederà quasi due giornate di lavoro in assenza di riscaldamento. Gli operai sono al lavoro già dalla giornata di martedì 14 gennaio per la sostituzione della tratta di tubatura ammalorata, ma l’intervento continuerà. Per questo motivo il sindaco, Lorenzo Galli, ha firmato un’ordinanza urgente con la quale si è decisa la chiusura dell’intero plesso per la giornata di mercoledì 15 gennaio.

Villasanta: ancora guai alla scuola Villa, a casa gli alunni della primaria e dell’Infanzia

Dunque mercoledì 15 gennaio aule chiuse per tutti gli alunni della primaria Villa ma anche per i piccoli della scuola dell’infanzia ospitati nei locali della primaria dopo la chiusura dell’asilo Tagliabue.

«L’amministrazione comunale, rammaricata e consapevole del disagio per le famiglie, garantisce la massima sollecitudine nella soluzione del problema», si legge in una nota ufficiale del Comune.

A fine novembre la scuola Villa era già stata protagonista di un intervento straordinario da parte dei tecnici del Comune dopo che il malfunzionamento della valvola di uno dei termosifoni dell’ex presidenza al primo piano aveva allagato la stanza. Allora l’intervento dei vigili del fuoco fu risolutivo e immediato. Bastò chiudere la valvola per bloccare immediatamente la fuoriuscita di acqua.