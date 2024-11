Villasanta: allagata anche la scuola primaria, getto d’acqua da un calorifero

È successo di nuovo. A due settimane dall’allagamento doloso del seminterrato della scuola media Fermi, un altro edificio scolastico di Villasanta è finito sott’acqua. Si tratta della primaria Villa, che si trova a pochi metri dalla scuola media, dove sabato 16 novembre, nelle prime ore del pomeriggio, sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco allertati da un passante che ha visto dell’acqua nell’atrio di ingresso della scuola di via Negri.

Villasanta: allagata anche la scuola primaria, un passante ha dato l’allarme a Comune e vigili del fuoco

Sul posto è immediatamente intervenuto anche l’assessore ai lavori pubblici, Gianluca Barba insieme all’operaio del comune reperibile che si trovava già in loco. È stato disinserito l’allarme e aperto il portone di ingresso per consentire l’accesso dei vigili del fuoco che sono saliti al primo piano.

«La cosa strana – racconta Barba – è che non solo la porta di ingresso della scuola era chiusa a chiave e l’allarme ancora inserito, ma anche la porta dell’ufficio da cui colava l’acqua era chiusa a chiave. La serratura è stata quindi forzata dai vigili del fuoco che sono potuti intervenire». Il pavimento della stanza, un tempo adibita a presidenza e oggi usata come segreteria, era coperto d’acqua che proveniva dalla valvola di uno dei termosifoni che si trovano nella stanza.

«I vigili del fuoco hanno chiuso con un pappagallo la valvola e il problema è stato subito risolto – ha continuato l’assessore – Questa volta fortunatamente non si sono registrati danni, nemmeno minimi, solo gli scaffali della stanza che si sono bagnati e ancora una volta è stato il tempo impiegato per sistemare la situazione l’unica risorsa che è andata sprecata».

Villasanta scuola elementare allagata calorifero Villasanta scuola elementare allagata calorifero

Villasanta: allagata anche la scuola primaria, il commento dell’assessore

Vista la vicinanza temporale sospetta all’episodio precedente che ha riguardato la scuola Fermi, l’amministrazione ha provveduto ad avvisare le forze dell’ordine che hanno avviato indagini per cercare di capire cosa sia veramente successo. A differenza dell’allagamento al seminterrato della Fermi, opera certamente di vandali che hanno bloccato gli scarichi dei lavandini con salviettine umidificate, in questo caso è difficile pensare a un’azione vandalica, «ma il sospetto mi viene – precisa Barba – Sicuramente non si è trattato di un guasto all’impianto o a un problema di pressione eccessiva nel termosifone, altrimenti avremmo trovato la valvola sparata a decine di metri. Abbiamo trovato l’acqua che usciva a getto dalla valvola, cosa sia stato ad allentarla non lo so. Forse qualcuno l’ha lasciata aperta per dimenticanza? Non lo so. Mi auguro però che non si ripetano altri episodi nelle scuole del paese».

Intanto le forze dell’ordine incaricate di svolgere le indagini hanno provveduto a visionare le immagini delle tre telecamere di sorveglianza che si trovano nei pressi della scuola Villa.