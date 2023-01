Villasanta: il nuovo comando della polizia locale prende forma sull’ex tessitura

Sta prendendo forma il nuovo comando della Polizia locale di Villasanta. Nei giorni scorsi il comandante Maurizio Carpanelli insieme ai tecnici del Comune ha partecipato a un sopralluogo nel cantiere dell’ex area Tronconi, tra le vie Garibaldi e Grandi, dove gli operai sono al lavoro per costruire il nuovo comando che è già stato realizzato. Si dovrà però attendere la fine dell’anno per vedere ultimata l’opera.

Villasanta: il nuovo comando della polizia locale, mantenuti la ciminiera e il cancello dell’ex Tronconi

Insieme alla nuova struttura saranno completate anche le altre opere di urbanizzazione previste nel progetto di riqualificazione dell’area, con l’incremento dei parcheggi sui lati di via Garibaldi e via Grandi e la realizzazione dell’area destinata a verde pubblico. Proprio all’interno di questa area verde sarà inserita la ciminiera della ex Tessitura Enrico Tronconi, che è stata conservata e recuperata, «a testimonianza della storia industriale di questa parte del paese», fanno sapere dall’amministrazione comunale.

A memoria dell’antica destinazione industriale resterà anche il cancello in ferro battuto che sarà l’accesso ufficiale del nuovo comando dei vigili. L’ex fabbrica tessile è stata attiva fin dall’inizio del Novecento. È stata produttiva fino agli anni Settanta e demolita poi solo nel 2019, dopo decenni di abbandono e inattività.

L’intervento di recupero dell’ex area Tronconi rientra nel Piano attuativo del 2013, e nella successiva variante che risale al 2018.

Villasanta: il nuovo comando della polizia locale, il progetto

Il progetto di edificazione del nuovo comando della Polizia locale di Villasanta si sviluppa su due piani fuori terra, per un totale di 230 metri quadrati. Due gli edifici che compongono la nuova struttura: la struttura principale e un edificio secondario accanto al corpo più ampio. Al piano terra sono previsti tre uffici, due spogliatoi con bagno e doccia destinati al personale e poi l’ingresso con la sala d’attesa. Il progetto prevede anche uno spazio per l’archivio e una camera di sicurezza con un ulteriore bagno. Al primo piano, invece, troveranno spazio un ufficio e un locale tecnico.

Nell’edificio secondario, che si sviluppa su un unico piano di 55 metri quadrati, verrà predisposto il magazzino delle attrezzature della Polizia locale e della Protezione civile.

«La costruzione del nuovo comando procede secondo il cronoprogramma prefissato – assicurano dal Comune – La struttura dei due edifici che comporranno la futura sede dei vigili è già edificata».

Il cantiere del nuovo comando a San Fiorano ha preso il via a fine agosto dello scorso anno.