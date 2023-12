Villasanta, il Natale e i mini alberi: il disguido fa ridere la città

Ha sollevato qualche polemica e un po’ di risate l’allestimento natalizio scelto dal Comune di Villasanta per quest’anno. Le polemiche sono state alimentate nei giorni scorsi dalle accuse mosse dal gruppo Io scelgo Villasanta per la mancata accensione delle luminarie. Critiche rientrate (o quasi) dopo che, come da tradizione, le luci decorative sono state regolarmente accese l‘8 dicembre.

Villasanta, il Natale e i mini alberi: a San Fiorano e Sant’Alessandro alberi alti un metro hanno sostituito gli esemplari abbattuti

Le risate, invece, sono quelle che non hanno nascosto i villasantesi di fronte alla versione in miniatura degli alberi addobbati che erano stati inizialmente allestiti a San Fiorano e Sant’Alessandro. I due abeti, utilizzati fino allo scorso anno, sono stati recentemente abbattuti perché malati.

E così, pur di non far mancare il simbolo natalizio nei due quartieri, l’amministrazione comunale ha provveduto ad ordinare due novi abeti. Durante l’ordine qualcosa deve essere andato storto perché sul posto sono comparsi due mini alberelli, poco più alti di un metro. Decisamente piccoli per uno spazio urbano.

Villasanta, il Natale e i mini alberi: disguido nella consegna risolto in tempi brevi

Un disguido prontamente spiegato dall’assessore al Commercio, Gabriella Garatti: «C’è stato un errore. Avevamo ordinato due abeti alti tre metri e invece sono stati consegnati quelli più piccoli. Ho subito provveduto a segnalare l’errore e gli alberi sono stati poi sostituiti».

Ora a San Fiorano e Sant’Alessandro svettano alberi addobbati e maestosi alti tanto quanto quello di piazza Martiri della Libertà.

“Basta il pensiero”, “Dategli il tempo, per Natale crescerà qualche centimetro”, “Ridicolo”. “Due al prezzo di uno”. Sono solo alcuni dei tanti commenti che il disguido ha sollevato tra i villasantesi che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di commentare con sarcasmo e ilarità i piccoli alberelli che per qualche giorno sono comparsi a Villasanta. Con buona pace dello spirito buono del Natale.