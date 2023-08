Villasanta, il disco orario va in vacanza ad agosto

Resterà sospesa per tutto il mese di agosto la sosta con disco orario su tutto il territorio comunale di Villasanta. Il provvedimento ha preso il via lo scorso 22 luglio e resterà in vigore fino al 3 settembre, compreso.

Un’ordinanza applicata in virtù della «diminuzione del traffico veicolare, con conseguente riduzione delle necessità di parcheggio», si legge nel testo prodotto dal settore Polizia locale del Comune, firmato dal comandante dei vigili, Maurizio Carpanelli. Ma non solo. L’amministrazione ha voluto rendere più accessibile il parcheggio in tutta Villasanta durante il mese di agosto, considerando anche i cantieri presenti in paese e in particolare nel centro di Villasanta.

In questo modo i villasantesi che resteranno a casa potranno trovare con più facilità il posto per l’auto, senza doversi preoccupare (almeno per agosto) di ricordarsi del disco orario quando vanno in centro (e non solo) per acquisti, commissioni e passeggiate.

Villasanta, nessun disco orario e i cantieri quasi al termine

Intanto si avviano al termine i lavori per la riqualificazione della rete fognaria di via Deledda, eseguiti da BrianzAcque. Il cantiere è stato ultimato con diversi giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma, alleviando così gli inevitabili disagi per i residenti. L’opera è costata 300.000 euro, compresi i lavori già ultimati nell’Area feste. L’importante intervento è servito per adeguare la rete fognaria a servizio del quartiere, per contrastare i ripetuti allagamenti in numerosi box della via.