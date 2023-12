Vigili del fuoco, soccorsi fianco a fianco a Carate Brianza per Santa Barbara

Un anno fa don Giuseppe Conti aveva ricevuto in dono dai volontari un casco, domenica l’ha indossato alla lettura della preghiera del vigile del fuoco durante la messa celebrata per Santa Barbara.

Vigili del fuoco, soccorsi fianco a fianco a Carate Brianza: la messa e la benedizione

Carate Santa Barbara 2023 Carate Santa Barbara 2023

Nella chiesa di Carate Brianza alla messa delle 18 erano presenti i vigili del fuoco volontari, la Croce Bianca di Giussano, i carabinieri di Carate, l’Associazione nazionale carabinieri, gli alpini, la protezione civile intercomunale di Veduggio con Colzano e Renate, i sindaci di Carate e Verano Brianza Luca Veggian e Samuele Consonni, il vice comandante provinciale dei vigili del fuoco Davide Fratantonio. Sul sagrato tutti i mezzi di soccorsi che alla fine hanno ricevuto la benedizione in un coro di sirene.

Vigili del fuoco, la celebrazione di Santa Barbara e il comando aperto

Carate Santa Barbara 2023

Grande successo alla mattina per l’apertura al pubblico della caserma: decine le persone in visita al distaccamento che tra due anni compirà 150 anni e al museo storico che è uno dei più importanti in Italia.

Durante la messa il capo distaccamento Roberto Radaelli ha ricordato che i 40 vigili del fuoco volontari hanno effettuato 700 interventi (dei 7.500 totale in Brianza) e ha ringraziato i colleghi, ricordando Angelo Sironi morto in estate.