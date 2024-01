Viabilità, Teem: rincaro dei pedaggi, proroga delle agevolazioni

Tangenziale Esterna SpA, Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri da Melegnano ad Agrate Brianza interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste), ha informato che dall’1 gennaio, lungo la tratta di propria competenza è entrato in vigore l’adeguamento delle tariffe autostradali. L’incremento dei pedaggi, stabilito per decreto interministeriale al termine del relativo iter autorizzativo, è pari al 2,30%. La società ha anche confermato per tutto il 2024 il proprio impegno a supporto di famiglie e imprese, mediante la proroga delle agevolazioni tariffarie «Best Price 20%» e «Green 30%», ad oggi sottoscritte da oltre 40.000 automobilisti, autotrasportatori e motociclisti. Così “per tutti gli aderenti agli sconti l’aggiornamento tariffario sarà quindi limitato a pochi centesimi di euro sul costo del pedaggio già scontato” dice la società.

Viabilità, Teem: come aderire alle agevolazioni

Per beneficiare di una delle agevolazioni, è necessario disporre di telepedaggio e effettuare richiesta di adesione attraverso il sito Internet www.tangenziale.esterna.it.

Gli utenti che in passato hanno già associato la propria unità Dkv, Telepass o UnipolMove vedranno automaticamente estesa la promozione sino al 31.12.2024.

Oltre al sito www.tangenziale.esterna.it, sono disponibili per maggiori informazioni anche il Numero Verde 800.58.63.58, l’indirizzo e-mail clienti@aureagestioni.it e il Punto Assistenza Clienti di Treviglio (BG), previo appuntamento telefonico