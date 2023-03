Via Crucis musicata a Seregno: serata di meditazione col coro di San Salvatore

“Chi vuol venire dietro di me?“, è il titolo della serata di meditazione musicale nella chiesa dell’istituto Pozzi di Seregno. La “Via Crucis” è un elemento indispensabile per chi desidera vivere al meglio il tempo di Quaresima e ricordare la salita di Gesù verso il Calvario e sulla croce.

Via Crucis musicata a Seregno: martedì 28 marzo nella cappella dell’istituto Pozzi

Il gruppo di volontari che anima la messa domenicale del quartiere San Salvatore ha deciso di proporre ai fedeli di tutta la città una serata musicale ma anche di meditazione. Martedì 28 marzo, alle 21, nella cappella dell’istituto Pozzi si terrà una Via Crucis musicata. Il coro di San Salvatore, accompagnato dal gruppo “The Savior Boys”, diretto da Renato Corbetta, eseguirà le canzoni composte da Daniele Ricci per le quattordici stazioni della Via Crucis. I canti saranno intervallati con letture di pagine del vangelo e di poesie di monsignor Bruno Forte, recitate da Claudio Perrucci.

Via Crucis musicata a Seregno: presenzierà monsignor Angelo Frigerio

Alla meditazione musicale presenzierà monsignor Angelo Frigerio. “Chi vuol venire dietro di me?”, è la domanda che Gesù rivolge a ogni uomo e che interpella ciascuno di noi, specialmente durante il periodo della quaresima, momento fondamentale di preparazione alla Pasqua. La meditazione è stata pensata come un momento in cui aiutare i fedeli a soffermarsi e riflettere su quanto provato da Gesù e sulle persone da Lui incontrate durante la salita al Calvario e la sua successiva morte in croce. La musica consente, di riflettere ed approfondire in maniera diversa anche ciò che sembra di conoscere già molto bene, consentendo a pensieri ed emozioni nuove di emergere.