Via Bergamo di Monza la strada dell’amore: per San Valentino pioggia di petali di stoffa

Per una sera via Bergamo, a Monza, sarà la strada dell’amore. Per San Valentino i venti commercianti della via: ristoranti, locali e gallerie d’arte, hanno deciso di tappezzare il lungo marciapiede lungo tutta la via con una pioggia di 50.000 petali di rosa in stoffa. Un’iniziativa nata per rilanciare, ancora una volta, uno degli angoli più caratteristici di Monza, tra i più suggestivi e, per l’occasione, anche romantici. Un’idea che è piaciuta moltissimo ai titolari delle attività commerciali, che hanno immediatamente aderito all’evento che – si augurano – potrà avere un ritorno positivo per tutta la zona.

In via Bergamo a Monza l’iniziativa di San Valentino di venti commercianrti

«Ancora troppo spesso via Bergamo è additata come un luogo di confusione, caos e anche cattive frequentazioni. Quando succede qualcosa, magari anche nei dintorni del Nei, subito si pensa a via Bergamo. E invece questo è un luogo unico – spiegano i commercianti – un angolo di città dove è possibile trovare locali unici, nuove attività accanto a realtà ormai decennali, che sono davvero dei piccoli tesori. Qui l’ospitalità verso i clienti è la prima regola e la collaborazione tra noi commercianti è qualcosa di concreto. E i 50.000 petali sono lì a ricordare che di passione e creatività in via Bergamo ce ne è tanta».

In via Bergamo un tappeto di petali: il rilancio è anche via social

Il tappeto di petali di rose è solo la prima di una lunga serie di iniziative che il team dei commercianti ha in mente per rilanciare la strada della movida monzese. Questa, in particolare, si prepara ad essere un’iniziativa decisamente social. «Invitiamo chiunque passerà da via Bergamo nella sera di San Valentino a postare le foto con il tappeto di petali di rosa, che siano clienti dei locali o semplici passanti, l’importante è che scattino foto per documentare l’evento», continuano gli organizzatori.

La magia di San Valentino in via Bergamo di Monza inizierà alle 18

La magia inizierà intorno alle 18, quando si comincerà a tingere di rosso il marciapiede della strada, dal ponte su via Visconti fino al sottopasso. Poi, a fine serata, ognuno dei ristoratori si occuperà di ripulire la strada, per non lasciare traccia dei petali sparsi. «Questa vuole essere una comunicazione positiva, non vogliamo certo lasciare la strada sporca», assicurano i commercianti. Ad aggiungere poesia a magia ogni vetrina sarà allestita a tema amore: dai cuori (immancabili) ai palloncini, fino alle proiezioni digitali. Cinquantamila modi per dire I love you.