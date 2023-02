A San Valentino (e non solo) occhio ai love scam: i consigli per difendersi di Cyber Guru

Sarà anche amore, ma occhio alle truffe: Cyber Guru dà sei consigli per San Valentino per difendersi dalle truffe romantiche. Obiettivo dei cyber criminali è il denaro, ma anche appropriarsi di dati personali e aziendali. Le vittime sono sempre più giovani. “Esistono vere e proprie organizzazioni, anche strutturate, che della solitudine e del romanticismo altrui hanno fatto un business” spiega Cyber Guru. Secondo dati della Polizia Postale, le truffe romantiche in Italia sono in aumento e sempre più sofisticate. Ad esempio in una playlist condivisa da uno sconosciuto incontrato sui social, in realtà un cyber criminale che si finge una o uno spasimante, è possibile incappare in un malware silente che si stabilisce nei nostri device e, al momento opportuno, saprà rubare informazioni e dati sensibili. Nel 2021 i love scam sono aumentati del 118% rispetto al 2020 (considerato già un anno record), e le denunce per le truffe romantiche nei primi 7 mesi del 2022 sono aumentate del 39% rispetto allo stesso periodo nel 2021.

Secondo Cyber Guru i più giovani sono i più vulnerabili

Secondo Cyber Guru, la più efficace piattaforma di formazione in Cybersecurity Awareness che agisce sul fattore umano trasformandolo da anello debole a prima linea di difesa, sono i ragazzi più giovani a correre un rischio maggiore. “E’ possibile che vengano adescati, complici l’inesperienza e la fin troppa confidenza con le nuove tecnologie, in quanto mezzi per arrivare al genitore – un manager – e alla relativa azienda”. Spiega Vittorio Bitteleri, Country Manager Italia di Cyber Guru.

Cyber Guru: attenzione all’uso promiscuo degli strumenti per socializzare online

Ecco dunque che Cyber Guru propone alcuni consigli pratici per evitare di cadere nella trappola del romance scam. L’uso promiscuo di più strumenti, anche di lavoro, per socializzare online è uno dei punti deboli di molte aziende, visto che spesso custodiscono documenti riservati. Occorre quindi essere rigorosi: non prestare gli strumenti di lavoro e tenerli separati da quelli personali. Solitamente, poi, prima di stabilire un contatto, i cyber criminali fanno ‘social engineering’, studiano le loro prede osservando i like e i commenti ai post. Occorre quindi valutare sempre con attenzione ciò che si posta. E poi è sempre bene diffidare di una persona sconosciuta, soprattutto se single, con una situazione economicamente solida, impegnata in studi importanti o con un buon lavoro e che vive all’estero. Ancora di più se non sia disponibile o non abbia tempo per un incontro faccia a faccia. E’ possibile verificare la foto profilo nel motore di ricerca Google Immagini per verificare che non appartenga ad altri utenti.

Cyber Guru: aggiornare i sistemi operativi e evitare di aprire auguri digitali di sconosciuti

Infine per la sicurezza dei dispositivi è sempre bene scaricare aggiornamenti dei sistemi operativi quando disponibili, mantenere i propri profili social privati e non condividere informazioni o file che potrebbero rivelare dettagli personali o dati sensibili, anche indirettamente, come ad esempio postare una foto che mostra la via di casa o il momento della partenza per le vacanze. E poi, se viene da uno sconosciuto, meglio evitare di cliccare su link o di aprire un bigliettino digitale di auguri di San Valentino.