Via alle iscrizioni per le nuove consulte cittadine di Monza: cosa cambia

Si sono aperte lo scorso 5 settembre le iscrizioni dei nuovi membri che entreranno a far parte delle consulte di quartiere di Monza. Come da regolamento approvato in coda al mandato della precedente giunta Allevi, la composizione delle consulte decade ad ogni cambio di amministrazione.

I cittadini interessati a partecipare attivamente alla vita del proprio quartiere potranno iscriversi agli albi delle consulte fino al 5 ottobre, compilando la domanda on line disponibile sul portale del Comune: monzadigitale.comune.monza.it. È possibile anche rivolgersi direttamente al centro civico di riferimento.

Consulte cittadine di Monza: i coordinatori

Una volta chiuse le iscrizioni l’Ufficio partecipazione contatterà i coordinatori che erano in carica precedentemente, che in questa fase transitoria prima dell’ufficializzazione dei nuovi nominativi rimangono in carica come referenti della consulta. Insieme decideranno la data per le elezioni dei coordinatori, che verranno scelti all’interno della rosa degli iscritti alla consulta.

In attesa di conoscere le nuove composizioni delle dieci consulte cittadine proseguono, anche se a ritmo più rallentato, i lavori e i progetti rimasti in sospeso anche durante i mesi di settembre e ottobre. Potranno essere quindi ancora convocati tavoli di lavoro tematici per discutere dei progetti rimasti in sospeso prima della tornata elettorale dello scorso giugno. Le riunioni convocate prima dell’avvio ufficiale delle nuove consulte non si chiameranno consulte (poiché da regolamento devono ancora essere convocate per la prima seduta) ma semplicemente assemblee cittadine.

Proprio il nuovo regolamento delle consulte è al centro delle prime richieste del tavolo dei coordinatori, che hanno fatto appello al neo assessore alla Partecipazione, Andreina Fumagalli, affinché si possa riprendere il lavoro sul testo del documento che regola l’attività delle consulte.

Consulte cittadine di Monza: cosa cambia

Nel frattempo resta in vigore il regolamento vigente che prevede l’iscrizione agli albi delle consulte solo a due categorie: i cittadini attivi e il terzo settore e associazioni purché presenti all’interno del territorio di competenza della consulta di quartiere, escludendo di fatto la partecipazione (se non su invito dei membri della consulta che ne richiederanno specificatamente la partecipazione) ai rappresentanti degli istituti scolastici e ai membri delle realtà e delle associazioni che operano a livello cittadino.

Il testo del nuovo regolamento prevede novità anche per quanto riguarda la durata dell’incarico del coordinatore che potrà rimanere in carica per tre anni e rinominabile al massimo per una volta per altri due anni. Ad affiancare il coordinatore ci potranno essere al massimo due vicecoordinatori, una figura questa che non era prevista nel vecchio ordinamento.