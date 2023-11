Verano Brianza: smantellata la casa-fattoria, il sopralluogo dopo le proteste dei vicini

Una villetta trasformata in fattoria. A inizio settimana gli agenti della polizia locale di Verano Brianza e responsabili della Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica di ATS Brianza sono intervenuti in un’abitazione monofamiliare del paese.

Verano Brianza: smantellata la casa-fattoria, c’erano una dozzina di cani e gatti, poi polli, coniglietti e uccellini

Il sopralluogo era stato deciso dopo che al Comando di via Nazario Sauro erano pervenute diverse segnalazioni, firmate dagli abitanti della zona, inerenti i forti odori e i rumori molesti provenienti

quotidianamente dalla villetta.

Quando gli agenti coordinati dal comandante Ciro Scognamiglio e gli addetti di ATS Brianza hanno varcato la porta d’ingresso si sono trovati davanti una situazione di gravissimo degrado. Nelle stanze

dell’abitazione e nel giardinetto sul retro erano stipati una enorme quantità di animali. Complessivamente in pochi metri quadrati convivevano insieme ai padroni di casa una dozzina di cani e

gatti, una trentina di polli e numerosi coniglietti e uccellini ammassati in gabbiette.

Verano Brianza: smantellata la “casa-fattoria”, già iniziato il trasloco degli animali

«Valutate le segnalazioni ci siamo attivati per far rispettare i limiti legati alla sicurezza sanitaria» ha commentato all’indomani del sopralluogo il sindaco di Verano Brianza, Samuele Consonni.

Già nella giornata di lunedì è iniziato il trasloco di gran parte degli animali in luoghi più idonei ai loro bisogni. Le cornacchie saranno affidate da ATS Brianza alle cure della Polizia provinciale competente in

materia. Uccellini e conigli sono stati trasferiti in attesa di affido mentre cinque degli otto cani di famiglia saranno dati in affido temporaneo nell’attesa che i loro proprietari provvedano nelle prossime settimane a ripulire l’abitazione e a sanificarne gli ambienti.

La sorte degli avicoli dipenderà invece dagli esami in corso, se risulteranno in salute potranno essere dati in adozione.