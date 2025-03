Verano Brianza: sigilli in zona Comasina, terzo sequestro per deposito abusivo di rifiuti

Rifiuti speciali: la polizia locale di Verano Brianza sequestra un’area in zona Comasina. Gli agenti veranesi alla fine della scorsa settimana hanno apposto i sigilli su un terreno, di proprietà di un privato, ai sensi dell’articolo 354 del Codice di procedura penale. All’interno del perimetro, nel corso dell’ispezione condotta nella giornata dì giovedì 20 marzo, gli operatori avevano registrato la presenza di rifiuti speciali ma non pericolosi in grandi quantità. Il sito è stato dunque posto sotto sequestro.

Verano Brianza: sigilli in zona Comasina,

«Abbiamo notiziato l’atto alla Procura di Monza che lo ha convalidato – ha spiegato il comandante della polizia locale Ciro Scognamiglio – È il terzo sequestro di questo tipo in pochi mesi».

Il più eclatante era stato il deposito abusivo di rifiuti scovato nella vecchia cascina del Veranett ora bonificata. Il prossimo passo sarà l’emanazione di un’ordinanza di ripristino dei luoghi a firma del primo cittadino in qualità di autorità sanitaria locale. Le ordinanze di pulizia, pubblicate all’albo pretorio, di norma, concedono al proprietario già sanzionato penalmente 60 giorni per il corretto smaltimento dei rifiuti.