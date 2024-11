Giussano, abbandona fusti per il trasporto di olio per motori diesel: denunciato dalla polizia locale

Un cittadino rumeno, residente a Inverigo, è stato denunciato dagli agenti della polizia locale di Giussano per un abbandono di fusti metallici, utilizzati per il trasporto di olio per motori diesel, avvenuto a fine ottobre in via San Giuseppe a Robbiano (al confine con Verano Brianza), in un’area di parcheggio situata nei pressi della strada statale 36. L’indagine, finalizzata ad individuare il responsabile e prevenire ulteriori episodi analoghi, si è sviluppata mediante l’acquisizione di testimonianze ed immagini dell’impianto di videosorveglianza di un’azienda privata.

Polizia locale: la ricostruzione dell’indagine

Gli agenti di polizia locale hanno così potuto risalire al mezzo da cui erano stati scaricati i fusti, un Volkswagen Caddy di colore bianco, che è stato individuato nelle riprese del 25 e 26 ottobre. Dall’intestatario del veicolo si è arrivati all’autore dell’abbandono, un cittadino nato in Romania e residente ad Inverigo, in provincia di Como, che si è poi presentato in ufficio di polizia locale e ha ammesso la propria responsabilità per l’illecito commesso. L’uomo è stato denunciato per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti su suolo pubblico, violando le normative ambientali del testo unico sull’ambiente.

Polizia locale: la rimozione affidata ad una ditta specializzata

Al fine di garantire la pulizia dell’area ed evitare la compromissione del suolo, il Comune ha richiesto l’intervento di una ditta specializzata per procedere al prelievo delle sostanze contenute nei fusti ed al loro campionamento, per effettuare specifiche analisi, così da poter procedere allo smaltimento dei rifiuti pericolosi tramite ditta specializzata.