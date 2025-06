Visibilmente agitata ha chiesto aiuto ai vigili che passavano per un controllo di routine. Nel primo pomeriggio di lunedì 16 giugno, una pattuglia della Polizia Locale di Verano Brianza, impegnata in alcuni controlli in via Petrarca nei pressi del Policlinico, è stata fermata da un’autovettura con a bordo un uomo e una donna, entrambi poco sotto i trent’anni. Come emerge da una nota della Polizia locale di Verano, è stata la donna a rivolgersi agli agenti chiedendo aiuto. E in base alle verifiche della Locale, la donna si sarebbe difesa da alcuni schiaffi dell’uomo.

Verano Brianza: la lite e la richiesta d’aiuto, l’uomo con lei era agitato

Gli operatori, percepita la gravità della situazione, hanno immediatamente messo in sicurezza la giovane, mentre cercavano di calmare l’uomo che si trovava con lei. In supporto è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Seregno e il comandante della Polizia Locale di Verano Brianza, Ciro Scognamiglio.

Considerato lo stato di agitazione dei soggetti e la presenza di alcuni segni di ferite, è stato allertato il 112 che è intervenuto per prestare le prime cure. Nonostante l’intervento dei sanitari, entrambi hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Verano Brianza: la lite e la richiesta d’aiuto, episodio segnalato alla Procura

I due sono stati, quindi, accompagnati al Comando della Polizia locale, dove dopo alcuni controlli e accertamenti hanno rilasciato le loro dichiarazioni su quanto accaduto. Dell’episodio è stata informata l’autorità giudiziaria con segnalazione dei fatti, da parte del comandante, alla Procura. Scognamiglio ha sottolineato l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio per evitare possibili conseguenze ben più gravi.

Ha, inoltre, rivolto un appello alle donne vittime di violenza, invitandole «a non restare in silenzio e denunciare subito, rivolgendosi alle forze di polizia, ai centri antiviolenza, al numero 1522. Solo così si può intervenire e proteggere».