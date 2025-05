La Supernova, LaMericoRun 2025 è sempre più donna. Countdown per la corsa più partecipata di Nova Milanese dal sapore benefico. È in programma domenica 25 maggio al centro sportivo di via Brodolini e per le strade della città. Una corsa non competitiva dedicata a Jean Luc Merico e Laura Picciolo, marito e moglie scomparsi a distanza di tre anni l’uno dall’altro. Perché una corsa? Perché Jean Luc Merico era un grande amante della corsa, era stato tra gli organizzatori della prima edizione della Supernova, aveva partecipato anche alla maratona di New York.

Nova Milanese: LaMericoRun torna per un altro record, la storia della corsa

La sua scomparsa e, tre anni più tardi, quella della moglie Laura avevano commosso la comunità intera, ma parenti e amici non si sono arresi e hanno deciso di proseguire nell’organizzazione e hanno fondato un’associazione “Il dono di Laura e Jean” organizzatrice dell’evento e guidata da Edoardo Picciolo, fratello di Laura.

«La corsa esiste da otto anni – ha spiegato Pio De Gennaro, tra gli organizzatori dell’evento – ma da cinque ha assunto la denominazione attuale in ricordo di Jean Luc e Laura, un modo per ricordarli tutti insieme». E ha proseguito: «L’anno scorso avevamo registrato 830 iscritti, quest’anno ci piacerebbe raggiungere quota mille. Lo scorso anno siamo riusciti a donare 10mila euro suddivisi tra Fondazione Ieo e associazione “Amici di Lollo”, quest’anno devolveremo il ricavato alla Fondazione Ieo Monzino, e alla fondazione Giulia Cecchettin».

Nova Milanese: LaMericoRun torna per un altro record, le novità 2025 e l’appuntamento a settembre

Non mancano le novità: per accrescere un po’ di sana competitività sono stati nominati cinque capigruppo di cinque squadre, chi vuole può iscriversi aderendo ad una delle squadre perché tra i tanti premi messi a disposizione c’è anche quello per il gruppo più numeroso. Ci si può iscrivere online oppure direttamente in uno dei punti vendita che consegneranno anche numero di gara e maglietta. Ma non finisce qui: come lo scorso anno, durante l’intera durata della gara, dei medici dello Ieo offriranno il loro consulto senologico gratuito.

Quest’anno la gara sarà preceduta da un evento speciale in piazza venerdì 23 maggio: festa di apertura dell’evento “Prendi & Balla”, occasione per ritirare la propria maglietta e il pettorale numero di corsa e ballare in compagnia di Radio Monte Carlo.

E avrà un seguito, a settembre, sabato 13, con LaMerico Party incentrato sulla sensibilizzazione al contrasto della violenza di genere.

Nova Milanese: LaMericoRun torna per un altro record, le cinque gare in programma

Cinque le gare previste: la dieci chilometri per i più allenati, la cinque chilometri per tutti, la cinque per gli under 18 e la cinque per over 55, la cinque chilometri per chi decide di correre con il proprio cucciolo che, naturalmente, riceverà la pettorina gratis. Tanti i premi in palio per tutti i podi distinti in maschile e femminile. Costo dell’iscrizione 7 euro per gli adulti dai 18 ai 64 anni; cinque euro per gli under 18 e over 65; gratis per bambini under 10.