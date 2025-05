È “in ricordo di Giulia” il secondo murales realizzato dall’Iti e Liceo “Enrico Fermi” di via Agnesi a Desio. È stato inaugurato nella mattinata di sabato 24 maggio, alla presenza della dirigente scolastica Elena Bonetti, dei ragazzi che lo hanno realizzato e dei rappresentanti delle classi dell’istituto. Tutto è iniziato due anni fa con l’idea di realizzare il primo murale su una delle campate del muro che delimita il parcheggio delle moto, luogo molto frequentato dai ragazzi. L’inaugurazione il 25 novembre del 2023, una settimana dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, vicenda che scosse tutta l’Italia.

Istituto Fermi: l’articolazione del percorso progettuale

Un momento dell’inaugurazione del murales

Di qui l’idea per il secondo bando: ricordare Cecchettin e anche Tramontano, anche lei Giulia, altra triste storia avvenuta, questa volta in Brianza, a Senago. Il secondo bando è stato lanciato lo scorso 25 novembre, tanti i disegni pervenuti, tra tutti ha vinto quello di Neva Colnaghi (terza S), che è stato quindi realizzato nell’ambito di un progetto guidato dalle docenti Giusy Taglia, referente d’Istituto per la Rete contro la violenza sulle donne, e Stefania Ravasio. Venticinque i ragazzi che hanno aderito e in quattro incontri, per complessive dieci ore, hanno trasposto sul muro il disegno vincitore. Sul muro, sotto gli occhi di tutti ora ci sono sempre Giulia Tramontano con il suo bellissimo pancione e Giulia Cecchettin, sbarazzina con il suo basco e il suo sorriso unico. Due donne a cui è stato strappato il cuore da due uomini volutamente rappresentati piccoli, laddove le dimensioni non indicano la statura, ma la piccolezza morale.

Istituto Fermi: maggio è il mese dei compleanni di Cecchettin e Tramontano

Il murales, splendido per la sua qualità artistica e per il significato del messaggio che lancia

L’inaugurazione è avvenuta volutamente a maggio perché in questo mese ricorrono i compleanni sia di Giulia Tramontano (2 maggio) sia quello di Giulia Cecchettin (5 maggio). Il 27 maggio, invece, sarà l’anniversario dell’uccisione di Giulia Tramontano.