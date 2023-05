Verano: 17enne cerca di rubare iPhone per 3mila euro, preso da un carabiniere fuori servizio

A 17 anni è arrivato dalla provincia di Varese fino a Verano Brianza per cercare di rubare smartphone, ma gli è andata male, anzi malissimo. Tutto è successo intorno alle 13 di venerdì 6 maggio, all’interno del Mediaworld del comune brianzolo, il ragazzo ha preso due iPhone 14 Pro e cercando di non farsi vedere ha infilato una uscita di sicurezza laterale per cercare di dileguarsi.

Tenta di rubare iPhone: inseguito dal commesso

Un commesso del negozio ha però notato la manovra e ha rincorso il 17enne, italiano, che non volendo mollare il suo bottino da quasi 3mila euro ha colpito l’uomo facendolo cadere e poi continuando a infierire prima di provare a riprendere la fuga. Inutilmente: nel negozio si trovava anche un carabiniere fuori servizio, oggi al terzo Reggimento carabinieri “Lombardia” di Milano ma non troppo tempo fa in forze alla stazione di Carate Brianza.

Il militare, alle grida di aiuto del commesso, è accorso fuori dal negozio: al suo “fermo carabinieri” il ragazzo ha tentato di riprendere la corsa ma è stato bloccato. Il militare ha chiesto ai presenti di chiamare il 112 e sul posto sono arrivate una gazzella e un’ambulanza. Il commesso è stato medicato all’ospedale di Desio, dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il 17enne invece è stato denunciato a piede libero per rapina impropria e riaffidato ai genitori.