Venti nuove telecamere e nove varchi di controllo sono in arrivo ad Agrate

In arrivo ad Agrate 20 telecamere e 9 nuovi varchi. Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori pubblici Marco Valtolina, che nei giorni scorsi ha aggiornato la cittadinanza. L’intervento, approvato nei giorni scorsi dalla giunta, rientra nel progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, avviato da qualche tempo: «Questa è proprio l’ultima parte del progetto – spiega Valtolina -. Il piano era stato appaltato negli anni scorsi sia interventi migliorativi in diverse zone della città, tra cui la centralissima Piazza Sant’Eusebio, sia l’installazione di una ventina di telecamere e di 9 portali per il controllo delle targhe, nei varchi d’accesso al paese, collegati direttamente al sistema della nostra Polizia Locale».

Venti nuove telecamere nelle aree definite dai vigili

L’installazione, come gli altri interventi, verrà effettuata entro fine aprile nei luoghi concordati con la Polizia Locale: «Per quanto riguarda i varchi attualmente ne abbiamo solamente uno in via Lecco – prosegue l’assessore -. Questi ulteriori nove varchi, sono stati scelti per ricomprendere sostanzialmente tutti i punti di accesso al comune. Verranno gestiti con lo stesso software e avranno la funzione di controllo del territorio. Potranno essere utilizzati per monitorare, ad esempio, targhe di vetture soggette a specifiche segnalazioni dalle forze dell’ordine ma possono anche essere utilizzate per effettuare i rilievi sul traffico per controllarne flussi e tipologia di mezzi. Per quanto riguarda invece le nuove telecamere la loro collocazione è stata scelta con la Polizia Locale. Saranno dislocati in alcune aree a integrare il sistema già presente e in altre dove che invece ne sono sprovvista. cinque di queste saranno posizionate in zona Colleoni, altre in ulteriori punti particolarmente sensibili».

Venti nuove telecamere e il risparmio energetico delle luci a led

Per quanto riguarda invece il completamento del progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica l’amministrazione ha aggiornato la cittadinanza che i nuovi impianti a led stanno permettendo di risparmiare fino all’80% dell’energia.

I prossimi interventi riguardano invece: «Il completamento dei lavori dove questi non sono stati ancora effettuati – chiude l’assessore -. Ma anche l’estensione di alcuni punti luce nelle aree mancati, l’installazione di pannelli per la messaggistica e quella dei defibrillatori. Senza contare l’intervento in piazza Sant’Eusebio, dove è prevista l’illuminazione sia sulla chiesa che sul campanile e anche delle luci di arredo urbano a terra. Per quanto riguarda gli interventi sin qui effettuati invece abbiamo ricevuto alcune segnalazioni in merito al fatto che l’illuminazione sembra più bassa. Voglio rassicurare che la situazione è monitorare e che abbiamo in programma alcuni sopralluoghi sul territorio con l’azienda per effettuare dei rilievi strumentali che ci possano confermare che le normative vengano rispettati»