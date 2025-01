Veduggio con Colzano, in aumento i furti nelle case: l’allarme del vicesindaco Degli Agosti

Ladri scatenati. Nel tardo pomeriggio di sabato 28 dicembre sarebbero stati almeno quattro gli appartamenti svaligiati da ignoti. Di questi tre a Veduggio con Colzano in via Magenta, in via Trento e Trieste e in via Marconi. L’ultimo nella vicina Renate in viale Rimembranze. Il modus operandi è sempre lo stesso: i malviventi dopo aver verificato che le abitazioni sono deserte si intrufolano all’interno forzando una finestra, protetti dall’oscurità. «Le segnalazioni risalgono tutte alla serata di sabato 28, tra le 18 e le 21 -ha spiegato il vicesindaco di Veduggio con Colzano, con delega alla Sicurezza, Augusto Degli Agosti-. È importante che i cittadini quando subiscono un furto vadano dai carabinieri a denunciarlo».

Allarme: uno dei tentativi vanificato dal rientro dei proprietari

Nelle case dove i malviventi sono riusciti a entrare lo scorso 28, i ladri stessi pare abbiano fatto un magro bottino, accompagnato però da un grande caos: hanno rovesciato mobili e cassetti in cerca di denaro e gioielli. «In una casa non hanno avuto il tempo di entrare -ha aggiunto il vicesindaco-. I proprietari sono tornati e hanno visto un uomo che si aggirava intorno all’abitazione con una torcia, aveva un cappellino in testa. All’arrivo dei padroni di casa si è dato alla fuga». Secondo il rapporto dell’Osservatorio sulla sicurezza della casa realizzato dal Censis con il contributo del Servizio analisi criminale del ministero degli Interni nel novembre 2023, sono 9 milioni gli italiani (il 18,7 per cento del totale) che hanno subito almeno un furto in abitazione e il 44,5 per cento conosce vicini e amici che sono stati vittime di intrusioni all’interno delle mura domestiche.

Allarme: il ruolo fondamentale della videosorveglianza

«Attualmente abbiamo una ventina di telecamere di videosorveglianza attive sul territorio e tutti i varchi di ingresso al paese sono coperti dal sistema -ha concluso il vicesindaco veduggese-. Per l’inizio del 2025 abbiamo già previsto a bilancio 10mila euro da destinare a ulteriori telecamere che saranno montante all’altezza della rotatoria del supermercato MD». Nel 2023 i furti in abitazione denunciati sono stati 147.660 (con un incremento del 10,4 per cento rispetto al 2022), i grandi centri metropolitani sono catalizzatori di occasioni per i malintenzionati: Roma si colloca in cima alla graduatoria con 13.463 furti in abitazione commessi nel 2023 (9,1 per cento del totale), seguita da Milano con 9.552 (6,5 per cento) e Torino (3,9 per cento). Un furto ogni cinque avviene in una di queste tre grandi aree metropolitane, ma nell’ultimo periodo anche i comuni della Brianza monzese hanno conosciuto un’impennata del fenomeno: nel 2023 nella provincia di Monza sono stati 3.261 i furti in abitazione denunciati.