Vedano al Lambro: l’ultimo saluto a Luca con le canzoni di Irama e Ultimo

Vedano al Lambro ha dato l’ultimo saluto a Luca Lazzari, scomparso nella notte tra il 25 e il 26 febbraio a 22 anni. Un dramma che ha colto all’improvviso la famiglia del giovane, mamma Annamaria, consigliere comunale, papà Angelo e i fratelli Mirko e Dario. Ma che ha travolto anche i tantissimi amici che Luca aveva conquistato nella squadra di calcio Gs Vedano e nell’associazione Silvia Tremolada, dove gareggiava nella squadra agonistica di nuoto. La chiesa parrocchiale era gremita martedì 28 febbraio per il funerale.

Vedano al Lambro: l’ultimo saluto a Luca, il ricordo dell’ex responsabile dell’oratorio e del parroco

Funerali Vedano al Lambro Luca Lazzari

«Ho visto Luca crescere nei diversi anni che ho trascorso all’oratorio San Luigi – ha raccontato don Paolo Confalonieri, ex responsabile dell’oratorio, che ha tenuto l’omelia – Era desideroso di costruire relazioni intense e autentiche. Nonostante le sue difficoltà ha seguito tenacemente le sue passioni: il calcio e il nuoto. La sua vita ci insegna che dobbiamo mettere anima e corpo per costruire e realizzare sogni e passioni, per inseguire la bellezza».

Un ricordo commosso condiviso dal parroco, don Giuliano Parravicini, che ha presieduto la celebrazione: «Non è possibile vivere il dolore da soli, per questo siamo qui oggi, accanto alla famiglia di Luca. Il cielo oggi è il destino, la casa e il futuro per lui».

Vedano al Lambro: l’ultimo saluto a Luca, le canzoni di Irama e Ultimo

Al termine della funzione sono riecheggiate in chiesa due tra le canzoni che il giovane più amava: “Ovunque sarai” di Irama e “Ti dedico il silenzio” di Ultimo.

Poi le parole degli amici dell’associazione Prader Willi Lombardia, di cui la famiglia di Luca fa parte. «Era unico e dirompente, dai modi goliardici – ha detto una delle volontarie – Se potesse oggi Luca direbbe grazie ai suoi genitori e ai suoi fratelli che a lui hanno prestato le loro braccia perché diventassero ali».

Vedano al Lambro: l’ultimo saluto a Luca, il ricordo dell’associazione Silvia Tremolada

Altrettanto commosso e incredulo il ricordo degli amici dell’associazione Silvia Tremolada con cui Luca ha festeggiato solo lo scorso sabato il carnevale.

Al funerale erano presenti molti membri del consiglio comunale. Lunedì 27 febbraio l’aula ha tributato al giovane un minuto di silenzio prima dell’inizio della seduta di consiglio.