Comunicare con tutti i cittadini in modo istantaneo ed efficace. Con questo intento il Comune di Vedano ha attivato un nuovo servizio di messaggistica tramite l’applicazione per smartphone Whatsapp.

Vedano al Lambro comunica con Whatsapp: come iscriversi

Per ricevere i messaggi dal municipio basta memorizzare nella rubrica del proprio cellulare il numero 039 24861 istituito dal Comune di Vedano solo per questo servizio, e poi tramite Whatsapp inviare al numero un messaggio con la dicitura “iscrivimi”, con nome e cognome.

Fin da subito si potranno ricevere direttamente sul cellulare i messaggi dal Comune: dalle scadenze all’allerta meteo, dalle iniziative culturali alle comunicazioni istituzionali. Nessuno utente potrà vedere i contatti altrui. I messaggi, infatti, verranno inviati in modalità broadcast, cioè in un gruppo Whatsapp in cui nessun utente può vedere i contatti altrui.

Vedano al Lambro comunica con Whatsapp: «Numero valido solo per il gruppo»

«Il numero indicato per accedere al servizio è valido solo per iscriversi al gruppo – precisano dal Comune – non verrà utilizzato per rispondere ai messaggi». Al servizio possono iscriversi tutti i cittadini che abbiano compiuto sedici anni. E per cancellarsi dal broadcast basterà inviare al medesimo numero un nuovo messaggio con nome e cognome e la dicitura “disiscrivimi”.