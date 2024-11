Varedo: incendio auto alla Valera, indagini sulle cause

Un’auto in fiamme alla Valera di Varedo e un giovane fermato dai carabinieri. Incendio di un’auto nella notte di domenica in via Mestre, piccola strada a lato della Monza-Saronno. Prima del rogo che ha completamente consumato la macchina, poi risultata rubata, attorno alle 23 i residenti della zona hanno sentito una serie di piccole esplosioni e poi le alte fiamme sono divampate rischiarando la strada residenziale del quartiere Valera.

Varedo: incendio auto alla Valera, fermata una persona

Sul posto i vigili del fuoco avrebbero anche trovato guanti e una tanichetta, ma l’intera dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri. Qualche utile informazione per venire a capo dell’episodio potrebbe darlo l’uomo che è stato fermato dai militari in zona, subito dopo i fatti. Saranno le forze dell’ordine ad appurare se il fermato fosse un semplice testimone di quanto accaduto, come le decine di concittadini scesi in strada per assistere alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carcassa fumante della macchina. Le indagini sono in corso.

Varedo: incendio auto alla Valera, nel fine settimana anche una rissa con un ferito

E Varedo torna con forza al centro delle cronache per fatti criminosi avvenuti nelle notti del fine settimana: sabato notte in un altro punto della città, in pieno centro in zona Snia, i carabinieri sono dovuti intervenire attorno alle 23 sul luogo di una aggressione tra coetanei che ha visto il ferimento di un 26enne, in maniera non grave. Trasportato all’ospedale di Desio è stato dimesso nella notte.